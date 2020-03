Flyers door naar halve finale BeNe League na winst op Mechelen

Beide ploegen deden het rustig aan in de eerste en tweede periode. Aan het einde van de tweede periode was het nog altijd 0-0.

De ploeg uit Heerenveen kwam in de derde periode even in de problemen toen Vermeulen de 1-0 op het scorebord zette. De Flyers werden toen wakker en Lars den Edel schoot al snel de gelijkmaker binnen. Anderhalve minuut later zorgde Adam Bezak voor de voorsprong. In de laatste minuten breidden Ronald Wurm, Trevor Petersen en Jasper Nordemann de uitslag nog uit naar 5-1.

Halve finale

De kwartfinales werden in een best-of-three systeem gespeeld. Omdat de Flyers vrijdagavond ook al wonnen van Mechelen, is de halve finale dus al zeker voor de ploeg uit Heerenveen.

Vorige week werden de Flyers al landskampioen.