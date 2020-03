VIDEO: Defensie bouwt Elfstedenbrug in Leeuwarden

Defensie bouwde zaterdag een brug over de Harnzerfeart in Leeuwarden. Het is de brug die in het geval van een Elfstedentocht over het water komt te liggen. Normaal oefent Defensie op oefenterreinen, maar in dit geval hebben de Elfstedenvereniging en de gemeente Leeuwarden gevraagd om dat hier te doen. Als de Elfstedentocht weer eens komt, verzamelen de schaatsers zich in de Elfstedenhal. Deze brug zorgt dan voor een kortere route naar de Swette, waar de tocht begint.