ONS Sneek kan koploper niet verrassen, ook Buitenpost verliest

Buitenpost verliest met grote marge

De Blauwkes kwamen na een kleine twintig minuten spelen op achterstand. Michel van Aggele schoot raak voor de thuisploeg. Chris van der Meulen maakte er vijf minuten voor rust 2-0 van.

Na rust zette de thuisploeg Buitenpost meteen onder druk. Een grote kans werd naast geschoten, maar een minuut later werd het door een snelle counter 3-0. De Blauwkes konden daarna even in de aanval, maar kwamen niet tot een doelpunt. Dat lukte Berkum in de 65e minuut wel weer: 4-0. In de laatste minuut werd het ook nog 5-0.

Buitenpost is nog altijd hekkensluiter van de hoofdklasse B met tien punten. De ploeg van Jasper Bouma heeft nog wel een wedstrijd tegoed.