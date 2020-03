Geen podium voor Bergsma, Roest wint 5.000 meter

De nummers twee en drie kwamen uit Canada. Graeme Fish, wereldkampioen op de 10.000 meter, won zijn rit van Ted-Jan Bloemen in 6.12,83 tegen 6.13,72.

Klassement

In het wereldbekerklassement eindigt Bergsma als zesde. Het klassement wordt opgemaakt over de wereldbekers op de 5.000 en 10.000 meter. Voor de afsluitende 5.000 meter stond Bergsma zevende, maar hij gaat nog een plek omhoog. Bergsma gaat Davide Ghiotto nog voorbij. Die staat boven hem, maar werd in Heerenveen tiende.