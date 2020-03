Omrop TIP: Mannen fan it frije fjild

De Dearsumer eierzoekers zijn nog even moedeloos als toen. Er is niets in het voordeel van de kievit veranderd. De grutto heeft het vorig jaar wel wat beter gedaan, maar in het algemeen gaat het erg slecht met de weidevogels in Fryslân. En niets wijst erop dat het vanzelf beter zal worden.

Boer en vogelbeschermer Murk Nijdam uit Wommels ziet en hoort niks liever dan de grutto in het land. Hij is bezig met een actie om het 'paradijs voor de grutto' dat zijn land nu is te behouden. Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân maakt het mogelijk om een stukje van zijn grond te kopen en zo te 'adopteren' voor de grutto.