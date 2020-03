Antoinette de Jong tweede bij laatste wereldbekerwedstrijd op 3000 meter

De laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 3000 meter is zaterdag net niet gewonnen door Antoinette de Jong. De schaatsster van team Jumbo-Visma reed bij de wereldbekerfinale in Thialf naar 4.00,03, maar in de laatste rit dook de Canadese Isabelle Weidemann met 3.59,75 net onder de tijd van De Jong. Reina Anema eindigde in 4.08,81 als tiende.