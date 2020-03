Journaliste Barbara van Beukering over Fryslân, de Randstad en de dood

Barbara van Beukering is geboren en getogen in Drachten, maar werkte jaren in de mediawereld in de Randstad. Zo werkte ze voor de TROS, de AVRO, Volkskrant Magazine en was ze acht jaar hoofdredacteur van Het Parool. Vorig jaar verscheen haar bestseller 'Kruip nooit achter een geranium'.

Ze woont nu weer in Fryslân en Henk te Biesebeek zocht haar op voor een goed gesprek over Fryslân, de Randstad en de kloof daartussen, maar ook over de dood en het overlijden en het eind van haar eigen leven. "Natuurlijk zie ik daar enorm tegenop! Maar we gaan allemaal. Hier is nog nooit iemand levend weggekomen..."