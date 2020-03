It Lege Midden zamelt geld in voor kattenbellen voor loslopende katten

It Lege Midden is een agrarisch collectief dat zich bezighoudt met het uitvoeren en coördineren van agrarisch natuurbeheer in het midden van Fryslân. "Weidevogelbeheer is een van onze speerpunten", legt Brenda Dijkstra uit, bedenker van de actie. "Van mensen in het veld met wie wij samenwerken, zoals nazorgers, maar ook jagers, krijgen wij steeds meer signalen dat het aantal katten enorm is toegenomen de afgelopen tijd."

Bewustzijn vergroten

Daarom zette de coöperatie een campagne op om het bewustzijn bij kateigenaren te vergroten. "Wij willen aandacht vragen voor wat mensen hun lieve huiskat, die overdag lekker ligt te spinnen in de vensterbank, 's nachts doet." Katteneigenaren kunnen bij het It Lege Midden een bandje met een belletje eraan aanvragen en krijgen daarbij informatie over hoe ze kunnen voorkomen dat hun katten 's nachts het veld in gaan. "Mensen onderschatten wat katten 's nachts doen", zegt Dijkstra.

Wilde katten

Ook wil It Lege Midden het probleem van wilde katten aanpakken. "Er zijn veel boerderijkatten die regelmatig nestjes krijgen. De katers daarvan verwilderen en gaan hun eigen territorium zoeken." Boeren wordt daarom aangeraden hun katers te castreren. "Er worden ook wel katten gedumpt. Die richten helaas ook schade aan."

De actie gaat van start zodra er genoeg geld is opgehaald met de crowdfundingsactie.