Veertien Friese medailles op beroepenkampioenschap 'Skills The Finals'

Skills The Finals wordt georganiseerd door WorldSkills Netherlands, in samenwerking met mbo-scholen. Hun doel is om het vmbo en het mbo positief onder de aandacht te brengen. Het evenement werd dit jaar voor het eerst gehouden in Fryslân. Er waren finales in meer dan 50 specialismen. De meeste werden gehouden in het WTC. Sommige vonden echter plaats op andere locaties in de provincie, omdat de uitvoer daarvan, bijvoorbeeld het frezen, niet mogelijk was in het WTC.

De deelnemers kwamen uit alle hoeken van het land naar Leeuwarden. In de afgelopen week kwamen er zo'n 12.500 bezoekers langs. Daaromheen waren er ook tal van bedrijven aanwezig om leerlingen te interesseren voor beroepen.

Prijsuitreiking

Vrijdagavond was de prijsuitreiking van de grootste versie van Skills The Finals ooit. Zo'n 2.400 bezoekers waren getuige van de prijsuitreikingen. In de bomvolle en uitverkochte zaal maakten presentators Tim Douwsma en Siham Raijoul de winnaars bekend. Maar liefst 49 vakkampioenen in 53 beroepen werden gehuldigd. Veertien Friezen vielen daarbij in de prijzen.