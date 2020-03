Scooterrijder klapt op verkeersbord en raakt zwaargewond in Oudega

Rond 1.30 uur werden omwonenden wakker van een harde knal. Een man bleek met zijn scooter tegen een verkeersbord te zijn gereden, waarna hij hard was gevallen.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De scooter is meegenomen voor onderzoek. Het het kon dat de man tegen het verkeersbord reed, is niet bekend.