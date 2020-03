Een samenwerkingsverband van Denemarken tot Senegal moet grutto beschermen

Het idee is om stukken land op te kopen zodat de grutto's ruimte hebben om bij te komen van de reis, of in het Friese geval rustig te kunnen broeden.

In Fryslân heeft de skries volgens de BFVW nog veel extra ruimte nodig, maar vooral in de landen aan de Atlantische Oceaan moet er nog iets gebeuren. Zo is er in Senegal nog geen enkele partij die zich inzet voor vogels. Met dit project moet dat worden opgestart en moet dat door de samenwerking met andere landen worden versterkt.