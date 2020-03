Noorderbreedte bereidt zich voor: "We kunnen mensen in quarantaine plaatsen"

Noorderbreedte, een van de grotere zorgaanbieders voor ouderen in Fryslân, bereidt zich druk voor op een mogelijke uitbraak van het coronavirus in een van haar locaties. Zo wordt er nu bekeken of er genoeg mondkapjes en spatbeschermende brillen in huis zijn. "Er is een basisvoorraad. Dat is genoeg voor wanneer er nu op één locatie iets nodig is."