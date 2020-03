'Groot plan nodig voor leefbaarheid krimpregio's'

Putters maakt zich vooral zorgen over de positie van ouderen in de krimpgebieden, waar in totaal zo'n 1,3 miljoen mensen wonen. Dan gaat het om het noorden van Fryslân, Groningen, de Achterhoek, het zuiden van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Daar slaat de vergrijzing erg toe, terwijl de jongeren er juist weggaan, naar de steden toe. Hij denkt dat er daardoor een tekort ontstaat aan zorgmedewerkers en mantelzorgers.

Het Rijk moet daarom volgens hem investeren in zorgwoningen. "Overal zijn wachtlijsten voor ouderen die kleinschaliger willen wonen", zegt Putters

Zorg en woonruimte

En het moet aantrekkelijker gemaakt worde nom in de zorg te werken. "Als hier geen mantelzorgers meer zijn, komt een groep ouderen in de problemen", volgens Putters. Hij wijst ook op het huizentekort in krimpregio's, waardoor het voor jongeren moeilijk is om daar een woonplek te vinden.