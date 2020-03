VIDEO: Verdachten 'in beperking', wat betekent dat eigenlijk?

De afgelopen weken zijn er in Fryslân heel wat verdachten opgepakt in langlopende onderzoeken: eerst drie Friezen in een groot onderzoek naar wapenhandel en drugs en begin deze week nog eens acht in verband met internationale drugstransport. Al die verdachten zitten nog vast 'in beperking'. Ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Maar waarom? Wie bepaalt zoiets? En wat betekent dat in de praktijk?

Strafrechtadvocaat Bart Canoy legt uit: