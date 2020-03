Museum Hert fan Fryslân in Grou gaat dicht: te weinig bezoekers

Het museum in Grou zal zich nu richten op een goede kerncollectie van cultuur en historie van Grou en omstreken. Ook zoeken ze aansluiting bij de plannen voor een multicultureel centrum in Grou.

Begon in oude raadshuis

It Hert fan Fryslân is in 1956 van start gegaan in het raadhuis van toen nog Idaarderadiel, waar het gemeentemuseum gratis in zat. Sinds 2018 moet er betaald worden voor de huisvesting en met een stabilisatie van duizend bezoekers op jaarbasis is het volgens het bestuur van het museum niet langer verantwoord om het museum zelfstandig open te houden.