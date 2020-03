Danny Noppert op UK Open onderuit tegen Gerwyn Price

Noppert werd in de tweede leg meteen gebroken. Hij miste zijn dubbel (tops), terwijl Price ook op 40 stond. Die profiteerde direct en liep daarna uit naar 3-0. Een leg later werd Noppert bijna weer gebroken, maar nu sloeg Price niet toe op tops, waarna Noppert toch op het bord kwam door dubbel 10 uit te gooien.

Daarna ging het even met de legs mee, maar op 5-2 pakte Price nog een break. Hij gooide 126 uit en met een twaalfdarter breidde de Welshman zijn voorsprong uit. Na nog een break mocht Price op 9-3 gooien voor de wedstrijd. Hij miste zijn eerste drie matchdarts, maar op dubbel 8 was het raak. Price haalde een gemiddelde van 104 en gooide driekwart van zijn dubbels raak.

Eerste drie rondes vrij

Danny Noppert stroomde pas in de vierde ronde van het toernooi in vanwege zijn hoge klassering (26e) op de wereldranglijst. Het is voor de Jouster de derde keer dat hij meedoet aan de UK Open. In 2018 en 2019 was hij niet zo succesvol en verloor hij twee keer bij de laatste 96 darters.