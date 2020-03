VIDEO: FNP'er Knol geeft strijd tegen laagvliegroute boven Fryslân niet op

De laagvliegroute wordt sinds 2002 niet meer gebruikt, maar volgens nieuwe plannen wil defensie die toch weer openstellen. FNP'er Knol kwam in actie, en kreeg het dinsdag op de agenda van de Tweede Kamer. Daar sneuvelde het verzet echter. Wel zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dat het niet voor de hand ligt dat de laagvliegroute weer wordt opengesteld.

De FNP heeft op dit moment geen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Volgens Knol is het van belang dat zoiets toch geprobeerd wordt, in samenwerking met andere provinciale partijen. Zo'n samenwerkingsverband is er nu al, in de Eerste Kamer, in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

Forum in provinciaal bestuur

Een van de partijen die in de OSF zit is Lokaal Brabant, en dat is de partij die er mede voor zorgt dat het Forum voor Democratie in het provinciaal bestuur komt daar. Voor Knol is dat geen aanleiding om de samenwerking in de OSF met Lokaal Brabant op te zeggen.