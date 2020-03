Canadese sprinter logeert bij Friezen: "Op de fiets voor 'stroepwaffels', heerlijk!"

De Canadese bondscoach, Geert Kuiper, laat weten dat er twee schaatsers op eigen kosten in een hotel zitten, drie hebben op internet een appartement gehuurd, er zitten een paar bij gastgezinnen en dan zijn er ook nog twee in een stacaravan in het Nannewiid.

Een van de schaatsers die bij zo'n gastgezin zit, is de sprinter Alex Boisvert-Lacrois. Hij wil heel graag meedoen dit weekend, en is daarom naar Heerenveen afgereisd. "Alleen de beste twaalf van het hele jaar worden uitgenodigd voor de wereldbekerfinale. Dit is dus echt een wedstrijd met de besten van de wereld, dat vind ik als sportman natuurlijk heel mooi. Bovendien sta ik nu tiende in het klassement, en als ik in de top tien kan blijven, pak ik ook nog wat prijzengeld mee."