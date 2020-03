KwadrantGroep over Wmo-plan Leeuwarden: "Dit zorgt voor onzekerheid"

Kleinere zorgaanbieders zijn bang

Dianne Kalsbeek en Dieuwke de Jong werken bij MeiDy in Damwoude, een ambulante zorginstelling. MeiDy zit niet bij WINDKRACHT058 in, omdat zij niet gecontracteerd zijn bij de aanbesteding. "Wij hadden te weinig Wmo-cliënten in de omgeving Leeuwarden. Daarom wilden ze niet met ons verder."

De vrouwen waren vrijdag bij de bijeenkomst in Leeuwarden, maar het heeft er niet voor gezorgd dat ze meer duidelijkheid gekregen hebben over de nieuwe situatie: "Wij begrijpen dat er grote tekorten zijn en dat er wat veranderen moet. Waar wij niet achter staan, is de manier waarop dit gevormd wordt. Het voelt nu alsof de verantwoordelijkheid van de gemeente naar de zorgaanbieders toeschuift."

Brief naar de cliënten

Kalsbeek en De Jong denken dat kleinere zorgaanbieders minder kans krijgen in het nieuwe samenwerkingsverband. De partijen in het verband willen, zoals Kalsbeek en de Jong denken, liever samenwerken met grotere zorgaanbieders omdat die meer personeel en ruimte hebben. Maar waar ze zich het meest druk om maken, is het belang van de cliënten. De Jong: "Ik denk dat het veel onrust teweegbrengt, want zij raken hun vaste zorgaanbieder kwijt. De gemeente stuurt een brief naar alle cliënten. Ik denk dat ze dat ook doen om ervoor te zorgen dat zij niet in paniek raken."

In de brief van de gemeente aan de zorgaanbieders staat dat zij de cliënten niet zelf mochten informeren over de nieuwe gang van zaken.

Verandering is moeilijk

Ook Karin Wagteveld maakt zich zorgen. Ze werkt ambulant en met mensen met autisme. Ze is niet afhankelijk van een contract met de gemeente Leeuwarden en werkt ook in andere gemeentes. Maar ze is wel bang voor de nieuwe situatie in Leeuwarden: "Dit wordt een groot probleem voor de mensen waar ik mee werk. Ze hebben moeite met verandering." Wagteveld denkt dan ook dat de nieuwe situatie niet goed is voor hun cliënten, maar is er bang voor dat zij volgend jaar wel een andere zorgaanbieder krijgen.