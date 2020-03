Heerenveen ziet kansen tegen zwalkend Ajax

"Het is geen hocus pocus", zegt Heerenveen-trainer Johnny Jansen over de tactiek die hij uitgestippeld heeft voor de wedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers verloren in een week tijd van zowel Getafe, AZ als FC Utrecht. In alle wedstrijden waren de Amsterdammers kwetsbaar in de omschakeling. "Dat is natuurlijk niets nieuws. Vorig jaar speelden wij 4-4 in Amsterdam en legden wij die zwakte ook al bloot. En dit seizoen hadden we in de Arena ook veel countermogelijkheden."