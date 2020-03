PODCAST: 'De grutte grize wolf'

Uitzending 7: De grutte grize wolf

Francois is een student die van wandelen houdt. Hij is een paar dagen aan de westkust van Frankrijk om daar over de kliffen te wandelen. Op een dag wordt hij overvallen door een zware bui en zoekt hij beschutting in een grot. Het stinkt in de grot en hij loopt op gebroken botten, die afkomstig lijken van dieren. Als hij na de bui terug gaat naar het dorp waar hij logeert, hoort hij van de kastelein dat er een grote grijze wolf rondloopt in de omgeving.

De volgende dag gaat hij opnieuw op pad, op zoek naar de grot. En weer wordt hij overvallen door erg zwaar weer, maar dit keer kan hij niet zo rustig de bui afwachten...