VIDEO: Storm of corona: Kootstertille is klaar voor de survival

De actieve aanloop naar het evenement begint dan ook al in januari. Elk weekend komen de vrijwilligers bij elkaar om de hindernissen voor te bereiden en in elkaar te zetten.

In weer en wind

De afgelopen weken was er steeds op zondag een storm, met hele harde wind. Daarnaast komt ook het coronavirus steeds dichterbij. Toch maakt de organisatie zich daar niet zo'n zorgen over. "Het virus is nu nog niet heel dichtbij, mocht dat anders worden dan horen we dat wel van de instanties", zegt de voorzitter.

En wat het weer betreft: "Wij zitten nooit echt over het weer in. Wij hebben veel meegemaakt in de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld 20 centimeter sneeuw en toen ging het ook door." Het enige dat link kan zijn is onweer, maar dat komt in maart bijna niet voor."