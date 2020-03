Ruth de Jonge, een onbekende verzetsvrouw

Kistje

Friedi de Jonge en Robert Verhoeven wonen in Amstelveen. Friedi is Joods, haar man is belastingadviseur en had een praktijk met veel Joodse klanten. Friedi: "Dit kistje heb ik geërfd van mijn moeder. Zij overleed in 2004. We hadden geen idee wat er in zat. Pas vorig jaar, toen er steeds meer aandacht kwam voor de oorlog en de Joodse kinderen, hebben wij het opengemaakt en serieus doorgespit. Nu weten we wat onze familie heeft meegemaakt. En we begrijpen nu welke rol tante Ruth heeft gespeeld in het verzet."