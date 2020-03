Restaurants in Leeuwarden drie dagen dicht vanwege buikgriepvirus

Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn de zaken de komende drie dagen dicht. Dat is besloten in overleg met de GGD. Het personeel is getest op het virus. De resultaten zijn nog niet bekend, maar omdat niemand last heeft van de luchtwegen, wordt geen link gelegd met het coronavirus. Zaterdag weten ze meer, zegt Willem Schaafsma. Hij is (mede-)eigenaar van beide zaken.

Komende dinsdag gaan Proefverlof en Eindeloos weer open, is de bedoeling.