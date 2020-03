SC Heerenveen bevestigt: Ausnutria wordt nieuwe hoofdsponsor

Ausnutria maakt eten voor baby's en kleine kinderen. Het bedrijf exporteert naar ruim zeventig landen, onder andere naar China. In Heerenveen staat een grote fabriek van Ausnutria. Volgens directeur Roozemond van SC Heerenveen past Ausnutria daarom als sponsor uitstekend bij de club.

"Ons shirt krijgt nu de sponsor waar we naar op zoek waren", zegt Roozemond. "Onze zoektocht duurde langer dan we wilden, maar we wilden alleen gaan voor de perfecte match. Met Ausnutria hebben we die gevonden."

In de thuiswedstrijd tegen Ajax staat Ausnutria voor het eerst op het pompeblêdeshirt. De vrouwen van Heerenveen, de jeugdteams en de eSporters spelen ook met de nieuwe sponsor op hun borst.