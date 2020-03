Werkstraf geëist tegen Drachtster (40) die naaktbeelden handbalvrouwen online zette

De man had de beelden op een online forum gevonden. Ze kwamen van een bewakingscamera van een sauna in Nederasselt (Gelderland).

Naaktbeelden op pornosite

Volgens de Drachtster kon hij de beelden niet openen, en heeft hij ze daarom op een pornosite gezet. Van die website heeft hij de beelden weer gedownload en daarna afgespeeld op zijn computer. De beelden waren al in 2016 gemaakt. Het is niet duidelijk of de camera's van de sauna waren gehackt of dat iemand de beelden heeft gelekt.

De handbalvrouwen hebben veel last gehad van het feit dat de naaktbeelden op internet te zien waren. Velen van hen konden volgens de officier van justitie een tijd niet spelen.

Smartengeld

De Drachtster zou volgens het Openbaar Ministerie aan vijf vrouwen die op de beelden te zien zijn 1.500 smartengeld moeten betalen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.