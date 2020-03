Deel van A7 tussen Wytmarsum en Bolsward drie nachten dicht

Van dinsdag 10 maart tot en met donderdag 12 maart is het gedeelte tussen afritten 16 (Makkum/Witmarsum) en 17 (Bolsward) afgesloten tussen 19.00 en 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (naast de A7). Het verkeer richting de Afsluitdijk heeft geen last van deze afsluiting.

De hinder op toerit 15 op de A7 is groter. Van vrijdag 13 maart tot en met vrijdag 17 april is die afgesloten. Verkeer dat de toerit wil gebruiken, wordt omgeleid via de N31 richting Kimswerd. Daar kan het verkeer omkeren en de weg vervolgen via de N31/A7.

De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de stroomkabel voor Windpark Fryslân.