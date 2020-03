Vrijdagmarkt over verdeling zorgtaken: "Zorgtaken thuis? Ik laat ze het liefst over aan de vrouw!"

"Als het niet hoeft, doe ik het niet", vertelde een man. Zijn vrouw voegde daaraan toe: "Wij zijn daar ook wat handiger in, toch?" Een man was wel heel uitgesproken: "Ik ben van de oude stempel." Volgens hem is het allemaal biologisch bepaald: "Adam en Eva, toch? Dat er steeds meer vrouwen aan de macht komen in het bedrijfsleven, daar heb ik eigenlijk een hekel aan."

Toch waren er ook veel die de taken thuis eerlijk en niet klassiek verdelen. "Mijn vrouw schildert wel en maakt het eten klaar." Een jonge vrouw zag dat de klassieke verdeling inderdaad ook nu nog speelt. Ze had daar ook wel een verklaring voor: "Ik denk dat de vrouwen het ook wel naar zichzelf toe trekken. Wij hebben graag overzicht en controle!"