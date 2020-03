Al tweehonderd aanmeldingen voor Grut Frysk Diktee

De organisatie is zeer blij met het grote aantal. Voorzitter Hindrik Sijens denkt dat dit het effect is van de openluchteditie van het Fries diktee, in het jaar van Culturele Hoofdstad. Toen deden in de open lucht op het Oldehoofster Kerkhof meer dan 600 mensen mee. Aan het Grut Frysk Diktee in de statenzaal van het Provinsjehûs kunnen 54 mensen meedoen.

Kwalificeren kan nog

Mensen die willen meedoen, kunnen tot 16 maart online kans maken door het kwalificatiedictee te maken. Naast de kandidaten die zich kwalificeren, zijn er vijf plekjes voor de beste eindexamenkandidaten havo/vwo Fries. Het Grut Frysk Diktee wordt op dinsdagavond 21 april gehouden in de statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Live meeschrijven

Het dictee kan thuis live worden meegeschreven. Na afloop weten de thuiskandidaten meteen hoe ze het er vanaf hebben gebracht. Het dictee heeft dit jaar als thema Vrijheid en is geschreven door schrijver en Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.