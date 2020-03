Chidera Ejuke: "Ik voetbal om te dribbelen"

Ejuke is een speler die veel acties maakt. Sterker noch, hij maakt de meeste dribbels in de eredivisie. 4,1 per wedstrijd en dat is nog altijd veel meer dan bijvoorbeeld Mitchell van Bergen, die 2,1 dribbels per wedstrijd maakt. "Ik houd ervan om acties te maken. Dat is waarom ik voetbal. Dat is waarom ik ooit begonnen ben met voetballen. Ik wil het liefst winnen, maar ik wil ook het publiek vermaken." Toch zijn er soms zichtbaar geïrriteerde spelers op het veld die boos zijn als ze een bal niet krijgen. "Praten is dan het belangrijkst. Het is niet zo at ik niet wil passen of de bal af wil geven, maar soms zie ik het niet. Of zie ik een betere optie vanuit mijn perspectief. Als ik twijfel kan ik beter voor de actie gaan."