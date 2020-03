Bouw nieuw zwembad Buitenpost valt 1,2 miljoen euro duurder uit

"Dat de kosten hoger uitvallen is natuurlijk een tegenvaller", zegt wethouder Jouke Spoelstra. "Als college balen we hiervan maar we hebben besloten om koers te houden, zodat er een kwalitatieve zwembadvoorziening gerealiseerd wordt."

De gemeenteraad besluit op 26 maart of er extra geld wordt vrijgemaakt. De kosten van het nieuwe zwembad werden twee jaar geleden begroot op zes miljoen euro.

De voorbereidingen voor het nieuwe zwembad liggen op schema. Het is de bedoeling dat het bad in het voorjaar van 2021 opengaat. Het nieuwe zwembad wordt volledig energieneutraal. Zo komen er zonnepanelen op het dak en worden er andere innovatieve maatregelen genomen.