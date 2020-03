Bijzondere Burgumer oorlogsfoto's voor het eerst te zien

Het zijn foto's die een beeld van kalmte en gezelligheid uitstralen. De zestien Duitse oorlogsfoto's van Burgum. Van beeltenissen van een Duits muziekkorps, tot een lachende soldaat die op een houten stoel iets in kleine stukjes snijdt. "Het zijn foto's die zijn gemaakt door een Duitse soldaat, die als lid van de Kriegsmarine hier was gelegerd", vertelt archivaris Schelte de Beer, van de gemeente Tytsjerksteradiel. "Wij denken dat de foto's na zijn dood bij een verzamelaar zijn beland."

Het bestaan van de foto's was lange tijd niet bekend in Burgum, totdat amateurhistoricus Siebenga in 2015 de stapel historische beeltenissen ineens tegenkwam op de internationale veilingsite Ebay. "Het vreemde was, ik vond het op de naam Burgum", vertelt hij, terwijl hij langzaam door de foto's heen bladert. Burgum was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog bekend onder de Nederlandse naam Bergum. "Het was daarom heel spannend of het inderdaad zou gaan om foto's van Burgum zelf. We moesten oude foto's van Burgum erbij houden, om na te gaan of het inderdaad om ons dorp ging. Dan hadden we namelijk uniek materiaal, want we hadden maar één foto van Duitse soldaten in deze gemeente."

Overspoeld met Duitsers

Volgens de historici werd Burgum ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werkelijk overspoeld met Duitsers. Vanwege de strategische ligging van het dorp aan het water, was het een perfecte uitvalsbasis voor de Kriegsmarine. De Beer pakt enkele documenten erbij, die een inventaris laten zien van de beschikbare slaapplaatsen in het dorp. Al die Duitse soldaten moesten namelijk ergens worden ondergebracht. Zo begint de lijst met hotel 'De Drie gekroonde Baarzen', waar in totaal zestig manschappen konden worden ondergebracht. Maar ook scholen en verenigingsgebouwen stonden op de lijst, alles om de tientallen Duitsers ergens onder te brengen.