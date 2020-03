Anjumer energiecoöperatie organiseert thema-avond over waterstof

"Het is een stof die heel veel op aarde voorkomt, het is onderdeel van water. Water bestaat uit waterstof en zuurstof en die twee kun je splitsen. Als je die twee gesplitst hebt en daarna weer bij elkaar brengt, kan dat energie opleveren", legt Emile Hendriks van de coöperatie uit.

Volgens hem kan waterstof op twee manieren worden gebruikt. "Je kan het bij elkaar brengen en dan komt er warmte vrij. Dan kun je rechtstreeks je cv-ketel ermee stoken." Andere optie is om het waterstof te verbranden in een zogenaamde brandstofcel. "Daar kun je elektriciteit mee opwekken."

Deskundige

Spreker op de info-avond is professor Ad van der Wijk. Hij is deskundige op het gebied van energieneutrale zaken en weet veel over waterstof en hoe dit kan worden gebruikt in de strijd voor een energieneutraler beleid. "Hij is al jarenlang bezig met het verduurzamen van Nederland, onder andere waterstof. Hij heeft ook veel betekend voor de waterstofideeën die nu rondgaan."

De coöperatie is ook bezig om Anjum energieneutraler te maken en wil onder meer zonnepanelen plaatsen. "Die we samen met de bewoners financieren en waarvan de opbrengst ook gedeeld wordt door de participanten." Volgens Hendriks zijn de inwoners van Anjum wel warm te krijgen voor de plannen. "Niet iedereen is direct voorstander van de plannen, maar iedereen begrijpt wel dat er iets gedaan moet worden."