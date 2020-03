Aris net voor tijd langs Weert en is terug in de strijd om play-offs

De Leeuwarders begonnen de wedstrijd met een kleine voorsprong van 14-18 aan het einde van het eerste kwart. Weert kwam in de het tweede deel langzaamaan wat dichterbij en kwam even gelijk op 28-28, maar Aris ging toch met een 28-34 voorsprong de rust in.

In het derde deel kwamen de Limburgers snel terug in de wedstrijd. Ze maakten gelijk en kwamen zelfs even op voorsprong, maar Aris wist net voor het einde weer op voorsprong te komen: 41-48.

Weert kwam in het laatste kwart terug tot 48-50, waarna de Leeuwarders weer uitliepen. Met nog een halve minuut te gaan was het echter alweer gelijk: 59-59. Met nog vier tellen te gaan maakte Mazurczak toch nog de winnende 59-60.

Play-offs komen dichterbij

Aris doet goeie zaken door de Limburgers te verslaan. Om de play-offs te halen moet de zesde plek gehaald worden. Aris staat achtste en komt door de winst op twee punten van nummer zes Weert.