Verkeerscontrole op Ameland: bestuurder rijdt 131 op een weg van 80

De politie van Ameland heeft woensdag en donderdag verkeerscontroles uitgevoerd op het eiland. Er zijn zeven mensen bekeurd die de toegestane snelheid met 30, 32, 34, 37, 43 en zelfs iemand met 51 kilometer per uur te boven gingen. De controle was op een weg maar maar 80 kilometer per uur gereden mag worden. Van de persoon die met 131 over de weg reed is het rijbewijs ingevorderd.