Aanpak N351: ovatonde voor Oldeholtpade en bypass bij Wolvega

Op het kruispunt in de N351 op de hoogte van Oldeholtpade komt een zogenoemde ovatonde. Volgens de provincie is de ontsluiting van de provinciale weg naar Oldeholtpade en De Hoeve niet veilig genoeg. Daarom komt er een ovatonde: een gelijkvloerse kruising in de vorm fan een ovale rotonde. Halverwege begint het werk, wat zo'n zes weken zal duren. Het verkeer kan er wel langs maar kan er wel hinder van hebben.

In juni wordt er bij Wolvega een zogenoemde bypass bij de rotonde bij Van der Valk aangelegd naar de rondweg Om Den Noort. Veel vrachtverkeer rijdt via de Lycklamawei door het centrum. De gemeente wil vrachtwagens juist uit het centrum weghouden, daarom geven ze opdracht tot het aanleggen van de bypass.