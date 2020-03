Vogelgebied It Heidenskip wint 'Samen voor Biodiversiteit'-prijs

De prijs is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De prijs is mede mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds. Van de 98 inzendingen waren er 10 finalisten. Het andere Friese project dat het niet haalde was Kening fan 'e Greide.

Verder werken aan It Heidenskip

Ysbrand Galema van It Heidenskip was bij de prijsuitreiking op de Eemlandhoeve en is erg blij met de prijs. "De jury was te spreken over ons project. We willen nog verder werken aan een Heidenskip dat veel biodiversiteit heeft. Wij hadden ook al een hele lijst van dingen die we al gedaan hadden. Een paar jaar geleden hebben we eens met honderd mensen achter de kruiwagen gestaan. Daar hebben we ook een foto van meegestuurd, dus dat maakte ook wel indruk."

Galema: "Wij kunnen veel dingen met het geld doen. It Heidenskip bestaat voor een groot deel uit boeren. Er zijn al veel met weidevogelland, maar als daarnaast een ruige hoek zit kan het elkaar tegenwerken. Dus als we wat willen met vogels moet er wel wat gebeuren. Het landschap moet wat opener, meer met bloemen en de ruige hoeken moeten wijken. En er moet samengewerkt worden tussen boeren en burgers.