Bewoners Frijlân in Goutum ergeren zich over zonnepark Middelsee

Op 10 maart wordt er door Solar Proactive, Gutami Solar Development en Energie Coöperatie Goutum een informatieavond georganiseerd over een mogelijk te realiseren zonnepark aan de Kempenaersreed in Goutum.

"Een muur van ijzer"

"Het is een megapark. Zoals het nu lijkt wordt het 70 hectare, maar het wisselt nog wel. En het komt echt vlak tegen ons aan. We kijken straks tegen een muur van ijzer aan," zegt Irma Abelskamp van Frijlân. "Wij zagen liever dat we met de Dairy Campus een herenboerenproject neer konden zetten, om eten voor de stad te maken en iets voor de biodiversiteit te doen."

En dat is niet het enige, zegt Abelskamp. "Goede landbouwgrond wordt verprutst door met zonnepanelen dicht op de bodem te komen. Dat is niet goed voor het bodemleven en zo heeft de bodem ook maar één functie, terwijl wij vinden dat grond eigenlijk minimaal drie functies moet hebben. Als je de panelen omhoog brengt zou je er ook nog landbouw onder kunnen hebben. Zo hebben meer mensen er profijt van."

"Procedure niet netjes gevolgd"

Zij is met name ontevreden over de informatievoorziening. "De procedure is gewoon niet zorgvuldig, burgers worden niet goed meegenomen. Er is een informatieavond en de week erna leggen ze de vergunningsaanvraag bij de gemeente neer. Het is een overvaltechniek. Daar zijn we niet blij mee. Het moet allemaal snel om geld te krijgen, terwijl er juist afgesproken is Leeuwarden mee te nemen in het meedenken. Dat wilden we ook, we zeggen ook niet vooraf: dit willen we niet. Maar de procedure wordt niet netjes gevolgd. De informatieavond is alleen: dit komt er. Meer niet. Als ik boeren in de omgeving vraag, hoor ik dat ze niet eens uitgenodigd zijn."

Ook zorgen bij de gemeente

Volgens Abelkamp staat ze niet alleen in haar standpunt. "De gemeente heeft ook zorgen over het tempo en hoe er mee omgegaan wordt. Ze zeggen ook dat het belangrijk is om de omgeving mee te krijgen. Het moet snel in verband van een SDE-regeling om subsidie op te strijken. We hopen dat mensen wel naar de bijeenkomst komen, dat is om 19.00 uur in het Van der Valk-hotel."