Heeft Kollum binnenkort een eigen Eiffeltoren?

Het Eiffeltoren moet de opvolger worden van Salomon Levy, het openluchtspel dat afgelopen jaar in Kollum opgevoerd werd.

"Wat we vorig jaar meegemaakt hebben met het theaterstuk Salomon was een weergave van de strijd tussen het 'Oranjegezinde' deel en het Franse deel. En wat is er dan meer tekenend voor de Fransen dan de Eiffeltoren. Dat is hun landmark.", zegt coördinator van het festival Bouke Koning.

Op het festival zijn meer dan vijftien activiteiten. Het dorp wordt opgedeeld in twee delen: een Oranjegezind deel en een Frans deel. In die verschillende delen zal je echt het verschil beleven. "En misschien moeten de soldaten er ook nog wel aan te pas komen", zegt Koning.

Veiligheid voorop

De toren wordt een stalen constructie van 29 meter hoog. "Dat is wel echt een heel eind. Dan is de veiligheid wel iets wat wel heel goed in de gaten moeten houden. Staat het stevig, wat doet er als er een flinke wind komt te staan, andere weersinvloeden van de grond af. Er wordt echt heel erg gerekend door deskundigen om te zien hoe de constructie er uit moet zien en wat voor materialen we precies nodig hebben."

Volgende week moeten die berekeningen klaar zijn. In de weken daarna hoopt de organisatie definitief groen licht te krijgen voor de toren.