Skills the Finals: "Als ik bezig ben zit ik in mijn eigen bubbel"

Ongeveer 1000 (v)mbo'ers gaan met elkaar de strijd aan, wie wordt de beste kok, bloemist of metselaar van Nederland? In meer dan 50 beroepen in het (v)mbo willen studenten de beste van dit NK worden. De strijd is woensdag begonnen in het WTC Expo in Leeuwarden. Vrijdag is de finale van deze strijd.