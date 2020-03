Nog steeds geen groen licht voor vernieuwd Speelpark Sybrandy's

Het beton van de jeepsafari ligt er net in. Graag had Jaarsma begin april het nieuwe Sybrandy's al geopend. Maar in december kreeg Jaarsma van het Wetterskip te horen dat ee ndeel van zijn park op de waterkering zou komen. En het is maar de vraag of dat mag. "De kering moet ons beschermen tegen overstromingen uit het IJsselmeer. Dat is voor het laatst gebeurd in 1825, toen het nog de Zuiderzee was. Maar ik had er niet bij stilgestaan dat wij nu wat op de waterkering wilden zetten."

Het gaat met name om het zogenaamde blotevoetenpad en de luchtfiets. Die laatste loopt een paar meter boven het blotevoetenpad door de bomen. Beide liggen vijf meter achter de kering, maar nog wel in het gebied dat daarbij hoort. "Die luchtfiets zorgt voor een verbinding tussen verschillende onderdelen van het park. Die wil ik daar wel houden, maar het moet wel kunnen. Ik wil niet dat Gaasterland onder water komt te staan, omdat ik hier een luchtfiets wil hebben."

Schoolreisjes binnenhalen

Jaarsma moet nu onderzoek laten doen naar de waterkering, en de effecten van de toestellen van het Speelpark. "We moeten laten zien dat het geen gevaar oplevert. De weg is in goede staat en dat moet zo blijven." De uitkomsten van het onderzoek kan een paar weken op zich laten wachten.

Nu april niet meer lukt, hoopt Jaarsma eind mei de deur naar het nieuwe Sybrandy's te openen. "Ik krijg bijna elke dag wel een telefoontje van een school die op schoolreisje naar ons nieuwe park wil komen. Het beton moet een maand uitharden, en daarna mag er niets meer mis gaan, maar als alles goed gaat, kunnen wij het voor die tijd redden.