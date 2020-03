WMO-zorg Leeuwarden naar nieuwe samenwerking: wat betekent het voor u?

De komende tien maanden is er voor cliënten een overgangsfase, zodat mensen die gebruik maken van de zorg niet per direct te maken hebben met grote veranderingen. De nieuwe werkwijze kan ook betekenen dat personeel van werkgever moet veranderen. Daar maken de zorgaanbieders de komende tijd afspraken over.

Buiten de boot vallen

Het betekent ook dat veel zorgverleners die nu voor de gemeente werken, niet meer een vast contract hebben. De gemeente geeft aan dat dit niet per se betekent dat de zorgaanbieders die niet onder het contract vallen, hun werkzaamheden voortaan niet meer kunnen doen. De zorgverleners zouden een samenwerking aan kunnen gaan met een van de drie hoofdaanbieders. Dat is echter niet aan de gemeente, maar aan de zorgverleners onderling. Het is nog niet bekend welke bedrijven buiten de boot vallen.

Financieringstekort

Thuiszorg Het Friese Land en M.i.e.p. Huishoudservice verlenen vanaf 2021 de ondersteuning voor hulp bij huishoudens. De combinatie Amaryllis-Incluzio kreeg eerder de basisondersteuning gegund. De nieuwe organisatie van de WMO-taken vanaf 2021 heeft te maken met het terugdringen van het financieringstekort op de WMO.