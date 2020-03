Farmers Defence Force wil grootste belangenorganisatie voor boeren worden

FDF werd in maart 2019 opgericht om boeren de steunen die overvallen werden door actiegroepen. De groep trok grote aandacht met de organisatie van de boerendemonstraties eind vorig jaar.

Niet goed vertegenwoordigd

Volgens Van Keimpema is de vorming van een echte belangenorganisatie nodig omdat de belangen van boeren op dit moment niet voldoende vertegenwoordigd worden in Den Haag. De grootste belangenorganisatie LTO, maar ook de als boerenpartij bekend staande partij CDA, schieten daarin tekort, vindt Van Keimpema. Zij heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie recht van bestaan heeft. Het enthousiasme om lid te worden is volgens haar groot.