Adviescommissie: stikstofberekeningen voldoende, maar het moet wel beter

De commissie werd ingesteld omdat er al tijden kritiek is op de manier van rekenen van het RIVM, vooral vanuit de hoek van de landbouw. Er zit op verzoek van de Tweede Kamer ook iemand in de commissie die kritisch is op het stikstofbeleid in Nederland.

Het Mesdag-Zuivelfonds stelde afgelopen maand dat de stikstofbijdrage van de landbouw veel kleiner is dan tot nu toe aangenomen werd. Volgens het adviescollege is dat niet zo, al zijn er wel vermoedens dat het aandeel stikstof dat uit het buitenland komt onderschat wordt.

De commissie adviseert ook om meer onderzoek te doen naar een ander gevoelig punt, de verschillen tussen de modelberekeningen en de metingen op de grond. De oorzaak van die verschillen is niet helder, volgens de commissie.

Meer afhankelijk

Opvallend is ook dat de commissie vindt dat het ministerie in Den Haag te nauw betrokken zijn bij het werk van het RIVM. In het advies staat dat de ministeries "een meer afstandelijke opdrachtgeversrol" en het RIVM in meer "onafhankelijke kennis- en adviseringsrol" zouden moeten krijgen.