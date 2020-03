Conceptkaart voor 'wilder' Drents-Friese Wold ligt klaar

Een van de doelen van het beheer- en inrichtingsplan van Nationaal Park Drents-Friese Wold is ruimte geven aan meer wilde natuur in het gebied. Plaatsen waar de natuur weer wat haar eigen gang kan gaan. Dat houdt in dat delen van het gebied (bijna) niet meer beheerd worden. Er staan ook geen borden meer, daardoor wordt het betreden van dit gebied avontuurlijker.

In het nieuwe plan worden er ook routes verplaatst en komen er nieuwe routes bij. Het aantal kilometers aan paden blijft hetzelfde of een beetje meer. In de afgelopen twee jaar heeft de werkgroep zich bezig gehouden met de plannen. Bewoners zijn ingelicht op een inloopbijeenkomst en dit jaar zullen er meer informatiebijeenkomsten volgen.

Oude Willem

Zoals het nu is za lde uitvoering van het plan zo'n vijf jaar duren. Uitgangspunt is dat er geen routes verplaatst worden voor de nieuwe paden gerealiseerd zijn, met uitzondering van het fietspad door Oude Willem. Dit pad komt uit een Life-project dat gericht is op de herinrichting van Oude Willem. De aanleg van dit pad kan doorgaan.

Op 15 en 16 april worden er op twee plaatsen in het gebied informatiebijeenkomsten gehouden. De kaart met toekomstige routes wordt in juni van dit jaar aangeboden voor vaststelling door de stuurgroep.