Nestcam: volg de strijd tussen de zeearend, havik en buizerd om een nest

Het mooie weer zegt het al, de lente komt er weer aan. En dat betekent natuurlijk ook dat de vogels weer beginnen te nestelen. It Fryske Gea en Vogelbescherming Nederland maken het, net als afgelopen jaar, mogelijk om met webcams de strijd tussen de zeearends en de havik om een goed nest te krijgen in de Alde Feanen te volgen. Dit jaar wordt het extra spannend, want er is dit keer ook een buizerdpaartje die meedoet in de strijd om een nest.