Hessel en Tess willen fans met show in Ahoy een 'wow'-gevoel geven

Drie jaar geleden kwamen er zo'n 10.000 Terschelling-fans naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Die zagen het Terschellinger zand uit het dak komen en zongen volop mee met het koor van de Terschellinger zeevaartschool. Ook nu in Ahoy hebben Hessel en Tess van alles in petto. Zo is het thema 'Onder Water'. Dat heeft te maken met de geschiedenis op Terschelling. Onder water liggen waarschijnlijk nog zo'n 5.700 scheepswrakken. De opening van de show zal dan ook beginnen met een spektakel onder water.

'Wow'-gevoel

Bijna de hele show komt uit de hoge hoed van Hessel en Tess zelf. De muziek natuurlijk, maar ook de visuele elementen. Tess heeft erg ingezet op de opening. Het moet staan als een huis en ze hoopt dat het de bezoekers een 'wow'-gevoel geeft.

Of de show aan zal slaan, is niet het enige dat spannend is. De grote zaal vol krijgen is ook een uitdaging. Daarbij zijn vader en dochter voor een deel afhankelijk van aandacht van de media en dat valt nog wat tegen, want zo bekend is het duo landelijk nou ook weer niet.

Queen

Maar het lijkt erop dat het hen toch weer slaagt om in beeld te komen bij het publiek, want er zullen weer heel wat bussen met Terschelling-fans naar Rotterdam rijden. Over de inhoud van de show willen Hessel en Tess verder nog niet zoveel kwijt. Een kleine verrassing die al wel weggegeven kan worden, is dat het koor van de zeevaartschool samen met Tess het nummer 'We Will Rock You' van Queen in een Terschellinger jasje zal steken.