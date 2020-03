Nieuwe duurzame woningen Marrum in gebruik genomen

Het heeft even geduurd, maar de bewoners konden woensdag eindelijk de sleutel ophalen. Veel mensen begonnen gelijk met de inrichting van hun nieuwe huis, of met het leggen van de nieuwe vloer.

Familie Regnerus is één van de families die er komen te wonen. "Het is prachtig geworden. We hebben er zin in om te gaan inrichten en hier te gaan wonen", vertellen ze enthousiast.

Alle woningen zijn energiezuinig en duurzaam. Ze hebben vloerverwarming en zonnepanelen. Voor het verwarmen van het huis wordt er gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp.