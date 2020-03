Man (22) uit Waadhoeke gewond bij dodelijk ongeluk in Overijssel

Het ongeluk gebeurde om ongeveer 13.00 uur. Er waren een bestelbus, een personenauto en een vrachtwagen bij betrokken. Het busje en de auto kwamen in de sloot terecht. De vrachtwagen belandde op zijn kant in de berm.

De inwoner van Waadhoeke werd net als de Hardenberger ook naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Hardenberg bezweek daar aan zijn verwondingen. De ravage na het ongeluk was groot; de weg was tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.