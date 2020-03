Singelland Drachten vraagt met open brief aandacht voor kinderen mogelijk worden uitgezet

Mohraeel zit in de examenklas van het vmbo en dreigt het land te worden uitgezet. Haar schoolprestaties lijden daaronder, want ze vraagt zich af wat het allemaal voor nut heeft. "Ik leer en ik zie morgen wel wat er gebeurt. Als ik word opgehaald, word ik opgehaald. En anders ga ik de examens doen." Haar motivatie raakt ze daardoor wat kwijt. "Je weet niet wat er morgen voor de deur staat."

In december werd er nog een gezin weggehaald uit het azc van Burgum. Een van de kinderen uit het gezin is een vriendin van Mohraeel. De familie werd afgevoerd in een busje, om vervolgens op een vliegtuig te worden gezet. Het gebeurde voor de ogen van onder anderen Mohraeel en heeft diepe indruk gemaakt.

Voor alle kinderen

"Ik heb de brief geschreven voor alle kinderen in Nederland, omdat veel in dezelfde procedure zitten. Ze zijn heel jong meegekomen met hun ouders naar Nederland, ze hadden geen keuze. En ineens moeten ze weg", vertelt Mohraeel. Ze is al vijf jaar in Nederland, maar inmiddels is haar gezin uitgeprocedeerd en is het wachten tot ze worden uitgezet. Mohraeel spreekt Arabisch, maar ze kan het niet lezen en schrijven.